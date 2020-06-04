Лукашенко обвинил в мошенничестве одного из соперников по выборам

- Я их пока не критикую. Я просто задаюсь вопросом, - Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пикировал одного из соперников в предстоящих выборах главы государства, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.

Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания "ПриватЛизинг"? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси, - заявил Лукашенко, адресуя вопросы одного из кандидатов, не называя имени.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.

У меня встает вопрос: человек президентом вообще-то собирается избираться? Заявить перед выборами о том, что он выкинет на улицу… Потому что инвестор больше не оставит. Но есть второй вопрос: а что останется на этом предприятии, что оно будет производить? Оно будет производить болты и гайки, никаких компетенций, конструкторских новаций и прочего не будет, - сказал глава республики.

Он добавил, что "пока не критикует" потенциальных кандидатов, а "просто задается вопросом".

Думаю: Боже мой, но это же элементарно, ну помолчи ты, постарайся как-то что-то упаковать, чтобы народ против тебя не голосовал, - заключил Лукашенко.

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