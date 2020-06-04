За счет частных инвестиций в Нур-Султане на линию запустят до 100 электроавтобусов

Преимущества бесшумных электрических автобусов в экологичности (отсутствие вредных выбросов в атмосферу) и экономности при их эксплуатации.

Увеличить количество электроавтобусов до 200 за счет привлечения частных инвестиций планируют в Нур-Султане. В горадминистрации под руководством акима столицы Алтая Кульгинова прошло совещание по вопросам улучшения работы общественного транспорта и развития транспортной системы.

Руководство страны поручило переходить на альтернативные виды топлива. Ранее на инвестсовете акиматом был одобрен проект компании, которая занимается производством электроавтобусов. За счет собственных средств частный инвестор поставит в столицу до 100 электроавтобусов.

Ранее акиматом города было приобретено 100 электроавтобусов, которые курсируют на линии с начала текущего года. Преимущества бесшумных электрических автобусов в экологичности (отсутствие вредных выбросов в атмосферу) и экономности при их эксплуатации.

Эксплуатация данных автобусов показала, что автопарки только на топливе экономят порядка 80% в сравнении с дизельным аналогом. Экономия на эксплуатационных расходах также составит порядка до 80%, так как не нужно менять масла, жидкости и т.д. Если расходы на дизельные в сутки составляет до 22-25 тыс. тенге, то затраты на электрические составляют в 4-5 раз меньше. Сама конструкция позволяет заряжать автобус только один раз в сутки – в ночное время, то есть днем нет необходимости заряжать автобус, – сказал председатель правления City Transportation Systems (CTS) Бекмырза Игенбердинов.

Новые электроавтобусы позволят значительно обновить автопарк, сократить интервал и время ожидания автобусов на остановках.

Кроме того, на встречах с акимом столицы горожане поднимали вопрос касательно стоимости проезда, «бывали случаи, когда детей в мороз высаживали из салона за неоплаченный проезд, в день ребенок ездит в/из школы, на кружки, все это выходит накладно, особенно если в семье несколько детей».

По поручению акима столицы Алтая Кульгинова с 28 марта проезд на городских, пригородных и экспресс-маршрутах для детей до 18 лет является бесплатным (Наличие транспортной карты необходимо для фиксирования пассажирского транспорта и составления более удобного графика движения автобусов). Также бесплатно пользуются общественным транспортом пенсионеры по возрасту, ветераны ВОВ, инвалиды, сопровождающие инвалидов лица, многодетные семьи. Чтобы пользоваться бесплатным проездом, у представителей этих категорий должна быть льготная именная карта.

Оплата в автобусах столицы производится электронным образом – общественный транспорт на 100% оснащен системой, кроме того, в пилотном проекте используется система Face Pay. Камеры в автобусе распознают людей, и автоматически снимается оплата за проезд.

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