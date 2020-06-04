Свыше 100 казахстанцев вылечили от коронавируса

Всего в стране от болезни выздоровели 6 574 человека.

Фото : Pixabay

В Казахстане 105 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz. Пациентов выписали в следующих регионах: в городе Нур-Султан - 27, в Акмолинской области - 4, в Алматинской области - 34, в Карагандинской области - 8, в Костанайской области - 1, в Актюбинской области - 3, в Туркестанской области - 7, в Западно-Казахстанской области - 17, в Жамбылской области - 4. Всего в стране выздоровели 6 574 человека. За время эпидемии в РК зарегистрировали 12 067 случаев заражения коронавирусом.

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