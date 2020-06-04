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Свыше 100 казахстанцев вылечили от коронавируса

Всего в стране от болезни выздоровели 6 574 человека.

Фото : Pixabay4 июня 2020, 20:23

В Казахстане 105 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:

в городе Нур-Султан - 27,

в Акмолинской области - 4,

в Алматинской области - 34,

в Карагандинской области - 8,

в Костанайской области - 1,

в Актюбинской области - 3,

в Туркестанской области - 7,

в Западно-Казахстанской области - 17,

в Жамбылской области - 4.

Всего в стране выздоровели 6 574 человека.

За время эпидемии в РК зарегистрировали 12 067 случаев заражения коронавирусом.


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