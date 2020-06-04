Свыше 100 казахстанцев вылечили от коронавируса
Всего в стране от болезни выздоровели 6 574 человека.
Фото : Pixabay4 июня 2020, 20:23
В Казахстане 105 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Пациентов выписали в следующих регионах:
в городе Нур-Султан - 27,
в Акмолинской области - 4,
в Алматинской области - 34,
в Карагандинской области - 8,
в Костанайской области - 1,
в Актюбинской области - 3,
в Туркестанской области - 7,
в Западно-Казахстанской области - 17,
в Жамбылской области - 4.
Всего в стране выздоровели 6 574 человека.
За время эпидемии в РК зарегистрировали 12 067 случаев заражения коронавирусом.
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