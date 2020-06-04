Трех казахстанцев перевели из реанимации
Всего в стране состояние стабилизировалось у 203 пациентов.
Фото : Pixabay4 июня 2020, 21:33
В Казахстане трех пациентов с коронавирусом перевели из реанимации, передает zakon.kz.
Согласно информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в РК у 203 пациентов стабилизировалось состояние.
Количество выздоровевших казахстанцев от коронавируса - 6 606 человек.
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