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Трех казахстанцев перевели из реанимации

Всего в стране состояние стабилизировалось у 203 пациентов.

Фото : Pixabay4 июня 2020, 21:33

В Казахстане трех пациентов с коронавирусом перевели из реанимации, передает zakon.kz.

Согласно информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в РК у 203 пациентов стабилизировалось состояние.

Количество выздоровевших казахстанцев от коронавируса - 6 606 человек.


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