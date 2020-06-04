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В Казахстане выздоровели от коронавируса еще 32 человека

Всего в стране насчитывается 6 606 выздоровевших.

Фото : Pixabay4 июня 2020, 21:45

Еще 32 казахстанца вылечились от коронавируса, передает zakon.kz.

Согласно информации МВК по нераспространения COVID-19, всего в РК насчитывается 6 606 выздоровевших.

За время эпидемии в РК зарегистрировали 12 067 случаев заражения коронавирусом.


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