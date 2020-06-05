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Школьник протаранил ограждение акимата

Машину на выпускной подарили родители

Фото : Кадр из видео5 июня 2020, 00:08

В Караганде ученик одной из школ протаранил ограждение здания акимата, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, 17-летний школьник собирался получить на совершенолетие. Подаренное авто было совершенно новое.

Вышеуказанный автомобиль принадлежит ему. Оформлен. Но ему, водителю еще не исполнилось 18 лет. 26 июня ему исполняется 18 лет. Он не имеет водительского удостоверения. ЖКХ предоставит смету о причинении вреда. Он будет восстанавливать ущерб, - рассказал замначальника УП Караганды Ерлан Акылбеков.

Родителям подростка придется заплатить штраф 160 тысяч тенге. И восстановить за свой счет сломанное ограждение.


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