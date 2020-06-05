Мэр Лос-Анджелеса отменил комендантский час

Его действие в четверг продлевать не будут.

Власти Лос-Анджелеса не будут продлевать действие комендантского часа, который был введен в городе в конце прошлой недели из-за протестов и беспорядков, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Я отменил комендантский час в Лос-Анджелесе, - написал в Twitter мэр города Эрик Гарсетти.

Гарсетти в среду заявил, что действие комендантского часа в четверг продлевать не будут.

Минувшим вечером и ночью в Лос-Анджелесе прошли демонстрации, но массовых беспорядков не было. Комендантский час также был отменен в калифорнийских городах Сан-Франциско и Сан-Хосе.

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