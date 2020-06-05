Мировое сообщество собрало почти 9 млрд долларов на вакцины

На виртуальной конференции доноров собрано даже больше средств, чем предполагалось.

Мировое сообщество обещало выделить в общей сложности $8,8 млрд на программы, призванные сделать вакцины от опасных для жизни заболеваний доступными во всем мире, передает zakon.kz со ссылкой на DW.

Главы государств и правительств в ходе виртуальной конференции доноров для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) в четверг, 4 июня, подчеркнули, что инфекционные заболевания не знают границ и потому необходимы солидарность и совместные усилия.

На собранные в ходе виртуального саммита Global Vaccine Summit 2020 средства в ближайшие пять лет планируется провести вакцинации в развивающихся странах против таких заболеваний, как корь, менингит, туберкулез, полиомиелит и столбняк.

Участникам форума удалось собрать даже больше денег, чем планировалось: в GAVI надеялись на сумму в размере 7,4 млрд долларов. На собранные средства планируется до 2025 года привить еще 300 млн детей в бедных странах от опасных для жизни заболеваний.

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