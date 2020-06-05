5 июня в Казахстане местами пройдут дожди с грозами

В отдельных районах шквал, а также возможно выпадение града.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами, в отдельных районах шквал, а также возможно выпадение града, лишь юг и север Казахстана по прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, шквал, возможен град.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами пыльная буря.

В Туркестанской, днем Алматинской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами – шквал, возможен град.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман, местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью возможен град. В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с.

На юге Кызылординской, Мангистауской областях сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, местами Туркестанской, Жамбылской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, на юге Актюбинской, Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 23°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 15°, облачно, снег.

Прогноз погоды на 5 июня.

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