Ситуация на кыргызско-казахской границе критическая - вице-премьер Кыргызстана

На кыргызско-казахской границе 300-400 машин стоят в пробке по несколько суток. Очередь растянулась на 10 км.

Ситуация на кыргызско-казахской границе критическая, заявил вице-премьер-министр Кыргызстана Эркин Асрандиев в четверг во время выездного совещания на контрольно-пропускной пункт "Актилек-Автодорожный", сообщает zakon.kz.

На протяжении долгого времени есть сложности на границе с Казахстаном. Усугубилась ситуация с прошлого года, а в последние недели ситуация переросла в критическую, – заявил Асрандиев, слова которого передает пресс-служба правительства Кыргызстана.

По его словам, на кыргызско-казахской границе 300-400 машин стоят в пробке по несколько суток.

Я лично ознакомился с процедурой прохождения водителей границы из Казахстана в Кыргызстан. Заключается она в паспортном контроле, сборе анкетных данных медицинскими работниками для дальнейшего контроля, сдаче анализа на наличие вируса и дальше грузоперевозчик на территории Кыргызстана ожидает результаты теста. Порядок выезда тоже не сложный. А вот с казахстанской стороны все проходит медленно, – сказал вице-премьер-министр.

Асрандиев считает, что ситуация на кыргызско-казахской границе противоречат договоренностям союзных государств.

К сожалению, на внутренних границах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ситуация сложная. Намного сложнее, чем на внешних границах. Мы с прошлого года в рамках регламента ЕАЭС обращаемся в коллегию, так как ситуацию расцениваем как барьер. И это противоречит нашим внутрисоюзным договоренностям, – отметил он.

По информации кыргызского издания, проезд на территорию Казахстана осложнился в конце мая. Водители на 35-градусной жаре пытаются спасти свой товар, у некоторых он скоропортящийся.Так было отмечено, что пробка растянулась примерно на 10 км.

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