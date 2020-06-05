Пожар произошел в столичном общежитии, названа предварительная причина

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняют.

В Нур-Султане на правобережье загорелось общежитие, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за взрыва двух газовых баллонов,

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняют.

Отмечается, что тревожный звонок поступил на пульт ДЧС примерно в 6 часов вечера. До прибытия пожарных подразделений, жители эвакуировались самостоятельно.

Пожарники тушили пламя в течение трех часов. Пострадавших и жертв происшествия нет. Добавим, местные власти пообещали обеспечить погорельцев питанием и временным жильем.

Я вышла с работы, пока пришла домой, смотрю, тут такой пожар идет. У нас там, естественно, и документы и деньги, вещи, все осталось. Я как утром в чем вышла, в том и хожу. Нам сказали, ночлег дадут, еду, а дальше я не знаю, как будет, говорит жительница общежитии Гульден Жабелова.

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