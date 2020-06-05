Встреча ОПЕК+ может состояться в выходные при достижении соглашения с Ираком

По данным агентства, Россия и Саудовская Аравия предварительного договорились с Ираком о сокращении добычи нефти.

Министерская встреча ОПЕК+ может состояться в выходные 6-7 июня, если договоренности с Ираком о более тщательном соблюдении условий сокращения добычи нефти будут подтверждены, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По его данным, представители России и Саудовской Аравии смогли достигнуть предварительного соглашения с Ираком о том, что он доведет исполнение договоренностей по сокращению добычи нефти до 100% в июле, - пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, ранее Ирак признал, что в мае не выполнял договоренности по сокращению добычи, но объяснил, что испытывает трудности с контролированием добычи в Курдистане, который фактически Багдаду не подчиняется. Ирак пообещал довести ограничение добычи нефти до полного соответствия со своей квотой в июле, отмечает агентство.

Согласно договоренностям ОПЕК+, страны альянса в мае-июне сокращают добычу на 9,7 млн б/с. Квота Ирака из этого объема составляет 1 млн б/с. То есть он должен снизить свою добычу до 3,6 млн б/с. Однако, по данным Bloomberg, Ирак ее выполнил только на половину.

Дисциплина выполнения сделки стала основной причиной неразберихи в ОПЕК+ в эти дни. Подведя предварительные итоги сокращения добычи, Саудовская Аравия и Россия возмутились неполным соответствием показателей у ряда членов альянса, таких как Ирак, Нигерия и Казахстан.

Как пояснял источник, участвующий в переговорах, из-за слабого выполнения договоренностей было решено отложить намеченную на 4 июня министерскую встречу. Изначально планировалось провести ее 9-10 июня.

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