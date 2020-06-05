Пассажирка родила сына в поезде Актобе - Актау
Роды приняли начальник железнодорожного состава и акушер.
Фото : Лада5 июня 2020, 08:54
4 июня жительница Актау родила ребенка, находясь в поезде сообщением Актобе - Актау, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.
Роды приняли начальник железнодорожного состава и акушер.
Уроженка Актюбинской области находилась на восьмом месяце беременности и ехала домой, в Актау. В Актобе она гостила у мамы.
4 июня в 5 утра ко мне прибежали проводники и сказали, что у одной из пассажирок в седьмом вагоне схватки. Вместе с коллегами мы стали опрашивать других пассажиров, есть ли в поезде врач. В пятом вагоне отозвалась Светлана Нурпеисова, врач-акушер из Актобе. Роженицу перевели в служебное купе и начали помогать девушке. В 11.10 она родила сына. На всех станциях молодой маме оказывали медицинскую помощь врачи скорой помощи, которых мы уведомили. Оставаться на одной из станций девушка не хотела, – рассказала Ботагоз Киданова, начальник поезда Актобе-Актау.
Выяснилось, что это не первые роды, которые приняла Ботагоз Киданова в поезде. До этого случая она помогла появиться на свет трем девочкам.
Мальчика назвали Динмухамед. Он и его мама чувствуют себя хорошо. Папа находится в Актау. Вечером на станции Мангышлак их будет ожидать машина скорой помощи, – отметила Ботагоз Киданова, начальник поезда Актобе - Актау.
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