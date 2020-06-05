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В Ухане умер врач, чья кожа потемнела из-за лечения COVID-19

Вейфенг перенес инсульт 22 апреля и 21 мая.

Фото : Beijing Sattelite TV5 июня 2020, 09:40

Врач из Уханя, чья кожа потемнела из-за повреждения печени при лечении от коронавируса, умер 2 июня. Об этом пишет Global Times, передает zakon.kz.

Ху Вейфенг стал шестым сотрудником центральной больницы города, который умер от COVID-19.

Врач стал объектом общественного внимания, когда в Сети опубликовали его фотографии на больничной койке. При интенсивном лечении у мужчины зафиксировали дисфункцию печени - его кожа потемнела. Такой же побочный эффект был и у его коллеги Ю Фана. Второгй врач был выписан из больницы 6 мая.

Вейфенг перенес инсульт 22 апреля и 21 мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Ухане. К 3 июня в мире коронавирусом заразились 6,4 млн человек, умерли 380,7 тысяч., выздоровели около 2,74 млн человек.


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