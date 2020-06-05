Более 17 млн тенге украла школьный главбух в Атырауской области

В ходе судебного разбирательство от общей суммы причиненного ущерба государству было возмещено 4 млн тенге.

К шести годам лишения свободы за хищение бюджетных средств приговорена главбух школы в Атырауской области, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета финансового мониторинга МФ РК, Департаментом экономических расследований по Атырауской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера средней школы №9 Жылыойского района по факту хищения бюджетных средств на сумму более 17 млн тенге, выделенных для нужд образовательного учреждения, с использованием служебного положения.

В ходе судебного разбирательство от общей суммы причиненного ущерба государству было возмещено 4 млн тенге.

- Приговором Жылыойского районного суда главный бухгалтер школы признана виновной в соответствии со ст.189 ч.4 п.2 УК РК и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать ответственные должности в государственных учреждениях на этот же срок, – сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В ведомстве также призвали граждан, владеющих информацией о фактах нецелевого использования и присвоения бюджетных средств, обратиться в Комитет по финансовому мониторингу по телефону доверия: 8 (7172) 70-84-78, в Департамент экономических расследований по Атырауской области по телефону: 8 (7122) 35-42-10.

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