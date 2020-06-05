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В Алматы на месяц отключат от горячей воды часть зданий

Эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период.

Фото : gazetaingush.ru5 июня 2020, 09:48

В Турксибском районе Алматы временно приостановят горячее водоснабжение ряда зданий, передает zakon.kz.

Как сообщают "Алматинские тепловые сети", горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные в контурах улиц:

- Лисаковская - Айша биби, Волочаевская – Береке, Кожедуба - Янки Купалы, Суюнбая – Казакпаева, Терешковой – Эйхе, Жайсан – Космическая, Кассина - Акан Серы, Хетагурова – Котельникова с 8 по 12 июня;
- Майлина – Суюнбая - Дунентаева – Монтажная – Физули, а также микрорайоны "Алтай-1", "Алтай-2", "Жулдыз-2" с 8 июня по 7 июля.

Временные ограничения услуг горячего водоснабжения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных "Волочаевская, 381",
"Таштитова, 7", "Школа №80", "Сейфуллина 152а" и "СВК".

Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период, - отметили в компании.


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