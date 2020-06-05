Лыжникам запретили использовать в смазке для лыж фтор

Первопричина - забота об окружающей среде и здоровье участников соревнований и персонала.

Международная федерация лыжного спорта FIS запретила использование содержащих фтор восков во всех своих дисциплинах с начала сезона 2020/21, передает zakon.kz.

Как подтвердил в интервью InsideTheGames член Совета FIS Роман Кумпост, что изменение вступит в силу со стартом нового сезона-2020/21, но уточнил, что будет определен "предел измерения" вещества для того, чтобы различать "использование фторсодержащих восков и возможное загрязнение или неполную очистку" материала ".

Спортсмены могут быть дисквалифицированы, если в их воске будет обнаружен фтор. Допуск, установленный FIS, будет снижен до минимально возможного уровня к олимпийскому сезону 2021/22 с целью полного исключения использования фторированного воска до начала сезона 2022/23. FIS приняла это решение после того, как Европейский Союз (ЕС) запретил некоторые соединения фтора с 1 июля.

В своем заявлении FIS заявила, что пошла "на шаг вперед с полным запретом всех соединений фтора".

Было показано, что они оказывают негативное влияние как на здоровье людей, работающих с воском, так и на окружающую среду, - сказал Кумпост.

В Соединенных Штатах были установлены правила, которые уже действуют и будут внедряться в ЕС с июля 2020 года, что повлияет на производителя этих продуктов.

Использование фторсодержащих восков во всех дисциплинах FIS больше не разрешается, и мы начнем контролировать запрет с началом предстоящего сезона 2020-21. Упомянутый выше допуск будет минимальным и обеспечит плавный переход для всех заинтересованных сторон, - заявил Кумпост.

Важно отметить, что фторуглеродные смазки работают хорошо только на влажном и мокром снеге. В последнее время появился целый ряд методик по нанесению фторуглеродов, которые привели к значительному увеличению скорости лыж. В то же время, было доказано, что смазки скольжения со фтором могут нанести вред здоровью. В настоящее время ведутся споры о влиянии смазок скольжения, особенно фторированных, на здоровье смазчика.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!