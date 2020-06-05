Что изменилось в системе госзакупок
Наталья Худайбергенова в прямом эфире расскажет о нововведениях.
10 июня в 10:00 часов по времени Нур-Султана состоится эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Нововведения и актуальные изменения в государственных закупках", сообщает zakon.kz.
Будем говорить:
● О внедрении электронного каталога товаров с 1 июня 2020 года и особенностях закупа товара до 100 МРП через электронный каталог товаров.
● О введении с 1 июля 2020 года понятия ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ при приобретении ТОВАРОВ, РАБОТ и УСЛУГ.
● Об исключении вида "Конкурс ПКО" для работ свыше 20000 МРП.
● Как закупить необходимые товары, работы и услуги по СП.
● Об особенностях способов закупа из одного источника, запросом ценовых предложений, конкурса.
● Об ответственности Поставщиков за уклонение от заключения договора и ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
Ведущая вебинара: Наталья Худайбергенова, руководитель ТОО "Учебный Центр "ВСЕ ЗАКУПКИ", эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер.
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