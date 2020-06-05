Олимпиаду-2024 в Париже проведут с учетом уроков пандемии COVID-19

А оппозиция призвала отказаться от проведения Олимпиады в столице Франции.

Оргкомитет Олимпийских игр "Париж-2024" года отклонил требования, озвученные в петиции группы против проведения главных стартов четырехлетия в столице Франции, но признал, что случившаяся мировая эпидемия коронавируса повлияет на организацию соревнований через 4 года, передает zakon.kz со ссылкой на InsideTheGames.

Группа "NON aux JO2024", чье название переводится как "нет Олимпийским играм в Париже-2024", призвало правительство Франции отменить Игры в петиции.

Группа выразила обеспокоенность по поводу суммы, которую планируют потратить на Олимпийские игры и Паралимпийские игры 2024 года. По мнению авторов петиции, эти деньги лучше направлять на решение экономических и социальных проблем, вызванных пандемией коронавируса.

NON aux JO2024 также заявил, что окончательный бюджет намного превысит первоначальные прогнозы, и а сама Олимпиада - это "огромная трата денег на благо некоторых {корпоративных спонсоров, застройщиков, строительного сектора и т. д.}, которые мы больше не можем себе позволить".

На момент написания петиции подписали 937 человек, а NON aux JO2024 предназначалась для 2000 подписей.

В заявлении, отвечающем на петицию, оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже сообщил, что тщательное изучил петицию, но считает, что "важно, чтобы каждый мог сформировать четкое представление о проекте, опираясь на реальные факты, а не на предвзятые мнения или ложную информацию".

Начиная с этапа подачи заявок, мы стремились бросить вызов модели организации, чтобы сочетать социальную ответственность, экологическую устойчивость, спортивное мастерство, массовое участие и бюджетный контроль. В общей сложности 97% средств, требуемых Оргкомитетом Париж 2024 года, поступают из частных источников. Государственные средства будут инвестироваться в период Игр и будут направлены на удовлетворение реальных потребностей в районе Сены-Сен-Дени, одного из самых бедных сообществ во Франции. После Игр Олимпийская деревня и Медиа-деревня будут преобразованы в жилые единицы, а Центр водных видов спорта, который является единственным спортивным сооружением, которое будет построено специально для Игр, расширит спектр спортивных спортивных сооружений сообщества. район, где половина 11-летних не умеет плавать, - отметили в оркомитете.

Тем не менее, оргкомитет "Париж-2024" на этой неделе признал, что изменит подход к проведению мероприятия в свете кризиса коронавируса.

Пандемия COVID-19 вызвала новые призывы к проведению референдума в Париже, где будут проходить Игры 2024 года, в то время как представители городского совета также возобновили дебаты о городе, организующем мероприятие.

Мэр Парижа Анна Идальго сказала в недавнем интервью газете L'Équipe, что "это те же самые сомнения, которые были высказаны на каждом этапе рассмотрения дела, те же самые респектабельные оппозиции", и сказала, что организаторам придется "интегрировать уроки этого здоровья". кризис в планирование игр.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!