В Костанайской области активно переходят на формат "Open space"

С начала года такие фронт-офисы открыты во всех регионах области.

"Арқалық – көмек алаңы" стал двадцатым по Костанайской области фронт-офисом в рамках реализации концепции "Слышащее государство", которая подразумевает сокращении дистанции между государственными органами и обществом, сообщает zakon.kz.

Во время рабочего визита в Аркалык его посетил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Следует отметить, что с начала года такие фронт-офисы открыты во всех регионах области и Костанайская область по данному показателю является одним из лидеров в республике.

Фронт-офисы сегодня работают в полном обьеме, каждый гражданин имеет возможность в кратчайшие сроки получить необходимую услугу по принципу "одного окна", проконсультироваться на актуальные и интересующие вопросы.

Офисы оснащены современными средствами связи и коммуникаций и оборудованы рабочими местами для представителей госорганов, оказывающих услуги населению, а также кабинетами приема граждан, выполненных в формате "open space".

В соответствии с поручением главы государства по реализации концепции "Слышащего государства", нами, совместно с Антикоррупционной службой, проводится работа в этом направлении. Посредством открытия проектных офисов "Көмек алаңы" местные исполнительные органы становятся доступнее и прозрачнее для людей, что позволяет повысить доверие народа. Основная задача проектных офисов - это обеспечение открытости деятельности госорганов, комфортных условий для услугополучателей, снижение коррупционных рисков при контакте с госслужащими, - отметил аким области.

Вместе с тем, в данном фронт-офисе будет работать кабинет медиации, для решения споров в досудебном порядке.

Открытость и прозрачность госорганов – главные приоритеты в нашей работе. Мы запустили несколько проектов. Работает сайт "Интерактивная карта открытых бюджетов". Весь документооборот переводится в электронный формат. Автоматизация госуслуг позволяет оперативно реагировать на обращения граждан. В период режима карантина прием граждан и проведение консультаций также будет проводится в онлайн режиме, - отметил аким города Кайрат Абишев.

Аналогичные офисы планируется открыть и на сельском уровне, для обеспечения единого формата работы с населением.

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