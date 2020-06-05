На 13% увеличился за год размер прожиточного минимума в Казахстане

Наибольший размер прожиточного минимума пришелся на Мангистаускую область — 37 тысяч тенге, а наименьший — на Западно-Казахстанскую – 29 тысяч тенге.

Величина прожиточного минимума в мае текущего года сложилась в размере 32,1 тыс. тг — на 13,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (28,3 тыс. тг). В свою очередь, индекс потребительских цен составил 6,7%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками finprom.kz, сообщает zakon.kz.

В структуре прожиточного минимума продовольственные товары заняли 17,7 тыс. тг, непродовольственные товары и услуги — 14,5 тыс. тг.

В возрастной разбивке прожиточный минимум, рассчитанный на детей до 13 лет, составил 26 тыс. тг, на юношей 14–17 лет — 40,5 тыс. тг, на девочек 14–17 лет — лишь 31,1 тыс. тг. Прожиточный минимум для трудоспособного населения сложился следующим образом: для мужчин — 38,1 тыс. тг, для женщин — всего 30,3 тыс. тг.

Величина прожиточного минимума для пенсионеров и пожилых людей достигла 30 тыс. тг.

В мае 2020 года наибольший размер прожиточного минимума традиционно наблюдался в Мангистауской области: 37,3 тыс. тг — на 16,2% больше среднереспубликанского уровня. В Нур-Султане и Алматы прожиточный минимум составил 37,2 тыс. и 35,8 тыс. тг соответственно, что на 15,7% и 11,5% больше по сравнению со средним значением по РК. Также в ТОП-5 регионов вошли Алматинская (32,7 тыс. тг) и Восточно-Казахстанская (32 тыс. тг) области.

В целом по стране только в четырёх регионах величина прожиточного минимума превышает среднереспубликанское значение.

Наименьший размер прожиточного минимума наблюдается в Западно-Казахстанской (28,7 тыс. тг), Актюбинской (28,7 тыс. тг) и Павлодарской (28,8 тыс. тг) областях.

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