На побережье Балхаша построят более 20 новых зон отдыха

Проект реконструкции уже представили премьер-министру РК.

Территория озера Балхаш попала в программу развития туризма в Казахстане. Это значит, что в ближайшие годы курортную зону будут улучшать всеми возможными способами, сообщает zakon.kz.

В планах построить на побережье более 20 новых зон отдыха, провести инженерные сети, завершить ремонт трассы Караганда - Балхаш и реконструировать городской аэропорт, для того чтобы он смог принимать большие самолеты из других регионов страны.

О том, как продвигается благоустройство побережья, рассказал аким Балхаша Ораз Таурбеков.

Основная точка экономического роста для нас сейчас - это поселки Чубар-Тюбек и Торангалык. Там 20,5 км свободного побережья, где можно строить дома отдыха. Основной задачей для нас сейчас является проведение инженерных сетей в поселках - водоснабжения, водоотведения, электричества. Проект уже готов, мы ждем решения государственной экспертизы в июне. Тогда сможем определить подрядчика и приступить к работе, - рассказывает аким Балхаша.

По его словам, эти меры значительно повысят инвестиционную привлекательность для предпринимателей и решат сразу несколько проблем. Одна из них - высокие цены на отдых в курортных зонах и недостаточно высокий уровень сервиса.

В этих поселках никогда не было ни канализации, ни централизованного водопровода. Естественно, чтобы открыть там зону отдыха, предприниматель должен был обеспечить всем этим себя сам. Это приводило к удорожанию его услуг. На цену также влиял сельский тариф на электроэнергию, который выше городского, и стоимость вывоза мусора, так как полигонов рядом с поселками нет. Сейчас мы эту проблему решаем. Уже начали процесс присоединения поселков Чубар-Тюбек и Торангалык к городу Балхашу. Ждем лишь одобрения правительства, - поделился Ораз Таурбеков.

После такого объединения в этих населенных пунктах должны снизиться тарифы на коммунальные услуги. Проводить земельные аукционы здесь также станет проще. Первый из них пройдет уже в этом месяце.

В Балхаше активно занимаются и строительством и ремонтом дорог. Пока основной поток туристов приезжает в курортную зону наземным транспортом, поэтому создание хорошей дорожной инфраструктуры здесь в приоритете.

Ремонт дорог у нас идет в два этапа. Сейчас ремонтируют дорожную сеть поселка Чубар-Тюбек. Это средний ремонт внутренней поселковой дороги. Основные работы там уже завершены. Осталось проложить еще 300 метров асфальта к зоне отдыха "Риф", установить пешеходные переходы и искусственные неровности. Затем приступим к ремонту дорог в Торангалыке. Там отремонтируем 8 км проезжей части от республиканской трассы до самого поселка и внутрипоселковую дорогу. Завершить планируем до конца июня, - говорит аким Балхаша.

Для привлечения еще большего потока туристов из других регионов страны планируется развивать и авиасообщение. Сейчас аэропорт Балхаша может принимать лишь небольшие самолеты, такие как ЯК-40. Для того чтобы в городе-курорте могли приземляться боинги, воздушную гавань необходимо капитально реконструировать. По предварительным подсчетам, это обойдется в 2,5 млрд тенге.

Проект реконструкции уже представили премьер-министру РК Аскару Мамину. Сейчас аэровокзал принадлежит корпорации "Казахмыс". Для финансирования ремонта из бюджета необходимо передать его в коммунальную собственность города. Руководство корпорации уже дало свое согласие.

Полностью завершить благоустройство прибрежной территории, строительство инженерных сетей, ремонт дорог и реконструкцию аэропорта планируют в 2023 году. По предварительным прогнозам, это позволит в 5 раз увеличить поток туристов в Балхаш. Сейчас курорт принимает в среднем 80 тысяч человек в год. После реконструкции количество отдыхающих может вырасти до 400-500 тысяч.

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