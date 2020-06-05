Спецоперацию по задержанию спортсменов-рэкетиров провел КНБ

Задержаны 5 активных участников группировки, отдельные из которых придерживаются так называемой "воровской" идеологии и поддерживают контакты с пособниками транснациональных преступных сообществ.

Фото : КНБ РК

В Атырауской области задержана преступная группа, занимавшаяся вымогательствами и выбиванием долгов, передает zakon.kz. 3 июня 2020 года Департаментом Комитета национальной безопасности по Атырауской области в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность группы лиц, состоящей из представителей спортивной среды и предположительно деструктивных религиозных течений. Участники преступной группы причастны к вымогательству денежных средств с предпринимателей региона, выбиванию долгов и причинению телесных повреждений, - сообщили в пресс-службе КНБ РК. В результате задержаны 5 активных участников группировки, отдельные из которых придерживаются так называемой "воровской" идеологии и поддерживают контакты с пособниками транснациональных преступных сообществ. В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты три единицы различных видов оружия и боеприпасы к ним. Трое задержанных лиц водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Двое допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, - добавили в КНБ.

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