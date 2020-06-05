Умерла последняя американка, получавшая пенсию за Гражданскую войну

Статус Триплетт как пенсионерки Гражданской войны привлек внимание в 2011 году

Айрен Триплетт, жившая в доме престарелых в Северной Каролине, редко говорила об этом источнике дохода. Она была последней американкой, получавшей пенсию после Гражданской войны — 877,56 доллара в год от Департамента по делам ветеранов. Об этом пишет Wahshington Post, передает zakon.kz.

Удивительный факт, что кто-то получал эту пенсию в 2020 году объясняется двумя факторами. Во-первых, Айрен страдала когнитивными нарушениями, ей полагалась пожизненная пенсия для беспомощного ребенка ветерана. Во-вторых, ее отец перешел на сторону Севера. Он женился во второй раз уже в пожилом возрасте, в этом браке в 1930 году родилась Айрен. Отец не дожил нескольких недель до своего 84-летия. Айрен тогда было 8 лет.

Могила отца Айрен Моуза Триплетта.

В воскресенье Айрен Триплетт скончалась в больнице в возрасте 90 лет. Она сломала бедро несколько дней назад и умерла от осложнений. Женщина так и не вышла замуж, а ее единственный брат умер в 1996 году.

История Триплетт - это сильное напоминание о том, что гражданская война была не так давно. Это напоминает нам о борьбе против рабства в Соединенных Штатах, - сказала историк Колумбийского университета Стефани Маккарри.

Многие вдовы и дети солдат других войн все еще живы. 33 оставшихся в живых супруга и 18 детей получают пенсионные пособия, связанные с испано-американской войной 1898 года.

Статус Триплетт как пенсионерки Гражданской войны привлек внимание генеалогического общества в 2011 году. Она была одним из двух человек в стране, все еще получающих пенсию за Гражданскую войну.

Один из исследователей, Джерри Ортон, узнал ее имя от администрации ветеранов. Он отправился в Северную Каролину и расспросил ее о жизни.

Айрен почти ничего не помнит из своего детства и не помнит о своем отце. У нее практически не осталось воспоминаний о развлечениях, подарках, друзьях, соседях и тому подобном, поскольку они жили изолированно, и ей приходилось каждый день работать на ферме, где они в основном выращивали цыплят, а также держали свиней и коров, - сказал Ортон.

Женщина также рассказывала, что в детстве учителя и родители били ее. Дети дразнили из-за "предателя-отца". Она бросила учебу в шестом классе.

Я не заботилась ни о ком из моих родителей, - сказала она. Я хотела уйти от них обоих, купить себе дом и жить в нем совсем одна, - говорила Айрен.

После смерти матери в 1967 году Триплетт сдружилась с обитателями различных домов престарелых. Она любила жевать табак из своего кисета, смотреть новости по телевизору и сообщать другим обитателям о последних событиях.

Директор одного из домов престарелых Джейми Филлипс вспомнил, что Айрен любила играть в бинго. Ее никогда не видели сердитой, она часто улыбалась. Но улыбка сходила с лица, когда у нее спрашивали об отце или пенсии за Гражданскую войну.

Многие люди интересовались ее историей, но она всегда переводила разговор на что-нибудь другое, - сказал Филлипс.

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