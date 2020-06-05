Кризис кризисом, а институт "Самрук-Казына" незыблем - Кривошеев

Перестройка возможна только в виде оптимизации внутренних процессов - Кривошеев.

Денис Кривошеев прокомментировал результаты работы Совета по управлению ФНК "Самрук-Казына" под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что тон, заданный Назарбаевым, должен был смягчить шлейф грядущих негативных новостей. Ведь глобальный кризис, последствий которого предсказать сейчас не берется никто (такого разрушительного кризиса в мире еще не было), не минует и Казахстан.

И чтобы после не сказали, что все это будет звучать оптимистично, чем могло. При этом, подчеркивая важную роль кампании в будущем развитии страны, Назарбаев дает понять, что модель управления государственными активами пересматривать не будет. Кризис кризисом, а институт "Самрук-Казына" незыблем. Перестройка возможна только в виде оптимизации внутренних процессов, - поделился своими мыслями Кривошеев.

Одним из самых важных изменений, по его мнению, стало разделение отраслей нефти и газа, которые выросли настолько, что нуждаются в самостоятельности.

Для дальнейшего повышения эффективности управления их нужно было развести. Это позволит обеспечить векторное погружение в процессы, а менеджменту сосредоточиться на развитии, а так определенный эгоизм секторов не позволяет развиваться одинаково в условиях одной компании, - пояснил он.

И это не уникальный случай. Ведь приоритеты стали совсем разные, а проекты, осуществляемые в рамках расширения внутреннего потребления газа, добавляли группе компаний стратегического веса.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!