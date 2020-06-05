На 35% больше казахстанцев прошли медреабилитацию в 1 квартале
Больше всего прошли реабилитацию и восстановительное лечение казахстанцы с заболеваниями неврологии.
Фото : НАО "ФСМС"5 июня 2020, 11:13
Объемы медицинской реабилитации и восстановительного лечения в системе ОСМС за 1 квартал также выросли до 6,2 млрд тенге, сообщает zakon.kz.
По информации пресс-службы НАО "ФСМС", по итогам 1 квартала 2020 года выросли объемы восстановительного лечения и медреабилитации: так, если за первый квартал прошлого года этот вид медпомощи получило 23,3 тыс человек, то в этом году - уже 31,5 тыс.
Больше всего прошли реабилитацию и восстановительное лечение казахстанцы с заболеваниями неврологии - 36% (инсульт), общего профиля - 28%, и травматологии и кардиологии - по 10% соответственно. Также пациенты получали лечение по таким направлениям, как ортопедия, нейрохирургия и др.
При этом режим чрезвычайного положения также сказался на объемах потребления этого вида медпомощи. В апреле объемы медреабилитации снизились вдвое - до 5,2 тыс человек, тогда как средний по первому кварталу показатель – более 10 тыс чел.
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