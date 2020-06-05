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Двусторонняя пневмония была у скончавшегося от коронавируса карагандинца

Скончавшемуся было 62 года.

Фото : us.azattyq-ruhy.kz5 июня 2020, 12:07

В Караганде мужчина скончался от коронавируса, передает zakon.kz.

Скончавшемуся было 62 года.

По данным Управления здравоохранения Карагандинской области, больной поступил в провизорный госпиталь с температурой 38.7, одышкой, кашлем с мокротой, слабостью, снижением вкуса. Анализ показал наличие у него коронавируса, тяжелой степени тяжести, с поражением нижних дыхательных путей, двусторонней пневмонией.

У мужчины были осложнения в виде респираторного дистресс синдрома, острой дыхательной недостаточности 3 степени, инфекционно-токсического шока, полиорганной недостаточности.

Из имеющихся сопутствующих заболеваний - сахарный диабет 2 типа, диабетическая нефропатия, хронический бронхит в стадии обострения, артериальная гипертензия 3 степени, риск 4 и другие.

Несмотря на проводимое лечение мужчина скончался.


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