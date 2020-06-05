Назначен ответсекретарь министерства финансов

Им стал Ашуев Айдын.

Ашуев Айдын получил новую должность, сообщает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Ашуев Айдын Жумабекович назначен ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Ашуев Айдын ранее занимал должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.

Он родился 26 октября 1976 года в Алматы. В 1997 году окончил Казахскую Государственную Академию Управления по специальности "Экономист".

Трудовой стаж:

· Менеджер ТОО "Акжол" (09.10.1995-29.03.1999);

· И.о. главного специалиста отдела демографической статистики Управления социальной и демографической статистики Агентства Республики Казахстан по статистике (19.12.1999-01.01.2000);

· Помощник Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (01.01.2000-25.01.2001);

· Начальник отдела социального анализа и конъюнктурных обследований Департамента анализа и публикаций статистической информации Агентства Республики Казахстан по статистике (25.01.2001-03.01.2002);

· Начальник отдела международного статистического сотрудничества управления координации и статистического инструментария Департамента координации и статистического инструментария Агентства Республики Казахстан по статистике (03.01.2002-09.07.2003);

· И.о. советника Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (09.07.2003-15.08.2003);

· Помощник Председателя Правления в АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспертных кредитов и инвестиций" (25.08.2003-07.06.2004);

· Главный специалист (по продажам) Департамента маркетинга и продаж АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспертных кредитов и инвестиций" (07.06.2004-15.06.2005);

· Директор Департамента производственно-технической комплектации строительства, Директор Департамента комплектации строительства АО "MAG" (07.06.2005-21.06.2006);

· Руководитель службы мониторинга и экспертизы контрафактной продукции РГКП "Национальный институт интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан" (02.10.2006-20.11.2006);

· Директор филиала "Центр патентно-правового консалтинга" РГКП "Национальный институт интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан" (20.11.2006-16.02.2007);

· Главный менеджер Департамента корпоративного управления АО "Национальный холдинг "КазАгро" (20.02.2007-19.07.2007);

· Директор Департамента корпоративного управления АО "Национальный холдинг "КазАгро" (19.07.2007-31.07.2008);

· Заместитель Председателя Правления АО "КазАгроГарант" (01.08.2008-05.04.2009);

· Заместитель Генерального директора РГП "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (26.05.2009-02.11.2009);

· Директор РГП "Информационно-вычислительный центр Агентства Республики Казахстан по статистике" (03.11.2009-14.07.2011);

· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (15.07.2011-25.08.2014);

· Заместитель Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (с 08.2014);

· Заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО "Амангельды Газ" (2016-01.2019);

· Председатель Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан (01.2019-08.2019);

· Председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (с 08.2019)

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