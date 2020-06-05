Фонд Утемуратова передал Минздраву и акимату Нур-Султана лабораторию на COVID-19

Лаборатория имеет полное оснащение для проведения всего цикла ПЦР-анализа.

В столице запустили первый модульный лабораторный комплекс для проведения быстрого и высокоточного ПЦР-скрининга населения на коронавирус, сообщает zakon.kz.

Уникальную лабораторию, отличающуюся мобильностью, высоким уровнем биобезопасности и автоматизацией процесса исследования, безвозмездно передал Министерству здравоохранения РК и акимату г. Нур-Султан Фонд Булата Утемуратова. Благотворительная организация приобрела два лабораторных комплекса на общую сумму 4 млн. долларов США у компании BGI (КНР), мирового лидера в области проведения медицинских исследований, производства оборудования и расходных материалов для лабораторных анализов. Второй комплекс начали устанавливать в Алматы.



Министр здравоохранения Елжан Биртанов, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, учредитель благотворительной организации Булат Утемуратов и председатель Совета попечителей Фонда Алмаз Шарман сегодня дали старт работе столичной лаборатории.

Министерством здравоохранения сейчас прилагаются значительные усилия для сдерживания эпидемии коронавируса COVID-19 в стране. Для этого мобилизованы большие человеческие и финансовые ресурсы. Бизнес также не остался в стороне и активно использует весь свой потенциал для скорейшей ликвидации инфекции и возвращения к нормальному стабильному образу жизни. Благодаря содействию Фонда Булата Утемуратова Казахстан в числе первых стран, где развернуты современные, мобильные лабораторные комплексы "Huo-Yan" для проведения ПЦР (полимеразная цепная реакция) диагностики коронавирусной инфекции. Следует отметить, что данные лаборатории позволят увеличить мощность и потенциал лабораторной службы, а также увеличат скорость проведения исследований. В лабораториях будут задействованы квалифицированные вирусологи филиалов Национального центра экспертизы, которые были обучены специалистами компании BGI прибывшими из Китайской Народной Республики, - сказал Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Лаборатория будет проводить бесплатный скрининг для следующих категорий лиц: безработных, малоимущих и многодетных семей, людей с инвалидностью, пациентов при плановой госпитализации в стационар, пациентов старше 50 лет, состоящих на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем; спецконтингент, задействованный в противоэпидемических мероприятиях – сотрудников акиматов, волонтёров и активистов, патрульных; граждан, находящихся в домах престарелых, интернатных и прочих специализированных учреждениях; сотрудников дошкольных учреждений.

Лаборатория имеет полное оснащение для проведения всего цикла ПЦР-анализа. Весь комплекс состоит из 42 наименований высокотехнологичного оборудования и наборов инструментов для забора, хранения и маркировки биологического материала, проведения исследования методом полимеразной цепной реакции. Процесс исследования полностью автоматизирован, что позволяет проводить тест быстро, с высокой точностью и с участием меньшего количества специалистов. Мощность лаборатории составляет 1000 анализов за один день с потенциалом увеличения до 5000, результат теста готовится в течение трех часов. Фонд Булата Утемуратова укомплектовал каждую лабораторию наборами необходимых реагентов для проведения 30 тыс. тестов для немедленного запуска.

Воздухоопорная конструкция комплекса состоит из трех надувных модулей (мембран) цилиндрической формы с автономной системой внутренней вентиляции и фильтрации воздуха. Система обеспечивает высокий уровень биологической безопасности, которого не всегда удается достичь даже в стационарных лабораториях, и соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. По рекомендации производителя комплекс устанавливается внутри помещения для повышенной устойчивости и сохранности. В Нур-Султане местом установки лаборатории был выбран СК "Казахстан", в Алматы - один из павильонов выставочного центра "Атакент". При необходимости можно поменять дислокацию лаборатории за одну неделю.

Одна из главных задач - максимальное выявление заболевших COVID-19, ведь как показала практика, есть и те, у которых инфекция протекает бессимптомно. Если на начало карантина в городе действовала всего 1 лаборатория, то сегодня их уже 6, в ближайшее время откроем ещё два. Лабораторный комплекс для проведения ПЦР-скрининга, который передал нам Фонд Булата Утемуратова, позволит еще больше увеличить количество тестов: выявленные на ранней стадии пациенты получат своевременную медпомощь, сократится количество потенциально контактных. Выражаю благодарность за поддержку, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Лабораторные комплексы производства BGI поставляются в настоящее время во многие страны Азии и Европы. Комплексное решение призвано удовлетворить возникшую во всем мире острую потребность в создании инфраструктуры для массового скрининга на коронавирус. Впервые новая разработка была представлена два месяца назад в Шэньчжэне (КНР), где располагается штаб-квартира BGI.

"Мобильные комплексы будут работать бесплатно для уязвимых категорий граждан, которые не могут позволить себе сдать тест на коронавирус в коммерческих лабораториях. Это поможет расширить охват скрининга, выявлять заболеваемость на ранних стадиях, снижать риск осложнений и ограничивать распространение вируса. Таким образом, совместными усилиями государства, бизнеса и общества мы справимся с инфекцией и остановим ее", - отметил Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Ранее Фонд Булата Утемуратова, первым в Казахстане, завез в страну и передал 94 тыс. экспресс-тестов на 200 млн. тенге Министерству здравоохранения. Помимо поддержки государственной программы скрининга на коронавирус, Булат Утемуратов через группу компаний "Верный Капитал" перечислил 1 млн. долларов США в Общественный фонд "Birgemiz", созданный по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева для противодействия коронавирусу и поддержки социально уязвимых групп населения.

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