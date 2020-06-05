В Нур-Султане продолжаются дезинфекционные работы

Жителям столицы необходимо придерживаться жестких санитарных норм/

В столице продолжаются дезинфекционные работы в парках, скверах, общественных пространствах, на территории соцобъектов, рынков, ТРЦ, ТД, остановках, автобусах, детских площадках и других мест массового скопления людей, сообщает zakon.kz.

В городе уже продезинфицировано свыше 20 миллионов квадратных метров. Дезинфекционные работы проводятся как в пешем порядке, так и распыляются с помощью спецмашин.

Продолжаются дезинфекционные работы для недопущения распространения Covid-19. Задействованы также военные, сотрудники Министерства обороны. Все это делается ради безопасности горожан. В связи с послаблением карантина жителям разрешено посещать общественные места, парки и скверы. Мы проводим тщательную дезинфекцию этих мест. Призываю жителей соблюдать все саннормы. Защищая себя, вы защищаете других, – отметил замруководителя управления охраны окружающей среды и природопользования Алмаз Рысалиев.

Жителям столицы необходимо придерживаться жестких санитарных норм: носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. В случае нарушения санитарных норм город будет вынужден вернуться к строгому режиму карантина.

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