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Группа парней с огнестрельным оружием задержана в Алматы

У них изъято два гладкоствольных ружья и боевой пистолет с патронами.

Фото : polisia.kz5 июня 2020, 13:08

Шесть молодых парней, перевозивших в машине целый арсенал огнестрельного оружия, задержаны в Алматы, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, оружие перевозил в своем автомобиле Toyota Corolla молодой человек 2000 года рождения. Его машина была остановлена полицейскими в Алатауском районе города. Вместе с владельцем авто в салоне находилась группа молодых парней.

В начале пятого утра на улице Доспанова в микрорайоне “Акбулак” патрульным экипажем “Буран-027″ была замечена автомашина, поведение водителя которой показалось подозрительным. Завидев сотрудников полиции, он пытался съехать с центральной улицы в проулок. Машина была остановлена. В ее салоне помимо водителя находились еще пятеро молодых мужчин, в возрасте 19-20 лет. В ходе досмотра транспортного средства было обнаружено и изъято два гладкоствольных ружья, а также боевой пистолет с патронами. Следственно-оперативная группа изъяла оружие и направила на судебно-баллистическую экспертизу, в результате которой станет известна его принадлежность, происхождение и применялось ли оно в каких-либо преступлениях”, – рассказал командир Полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Айтжан Альмуханбетов.

Водитель и пассажиры иномарки доставлены для разбирательства в Управления полиции Алатауского района, где данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 287 части 4 УК РК.


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