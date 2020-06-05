Всех участников митингов будут видеофиксировать - Бекшин

Митинги и массовые сборы создают условия для масштабного заражения людей.

Жандарбек Бекшин обратился к жителям Алматы, сообщает zakon.kz.

По словам главного санитарного врача города, продолжается регистрация случаев коронавирусной инфекции: всего по городу зарегистрировано 2790 случаев заражения с 10 летальными случаями.

Статистика заражений показывает, что масштаб пандемии не уменьшается. На этом фоне обращаю внимание на недопустимость призывов к массовым мероприятиям и митингам, которые последнее время распространяются в социальных сетях. В условиях продолжающейся эпидемии в городе подвергать опасности жизнь и здоровье людей крайне безответственно. Митинги и массовые сборы создают условия для масштабного заражения людей. В случае, если подобные сборы приведут к заражению - организаторы митингов понесут предусмотренную законодательством ответственность, вплоть до уголовной. В случае заражения участники подобных массовых собраний будут в рамках эпидемиологического расследования изолированы. Те, кто заражены COVID-19, - в инфекционных больницах. Все контактные – как с мест массового скопления людей, так и с домашних очагов – будут помещены в провизорные и карантинные госпитали, - отметил он.

Таковы требования санитарно-эпидемиологического протокола в условиях эпидемии.

Во исполнение протокола в период карантинного режима, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы будут вести видеосъемку и учет всех граждан, участвовавших в массовых собраниях. Такая регистрация и учет участников необходима для проведения дальнейшего расследования. Все участники массовых собраний, митингов создают эпидемические цепочки заражения коронавирусной инфекции. Именно поэтому я ранее принял постановление о полном запрете различных массовых сборов на всей территории города. Настоятельно рекомендую всем гражданам, - особенно наиболее уязвимым пожилым гражданам и людям, имеющим хронические заболевания, - избегать все места массового скопления людей, - продолжил врач.

Кроме того, учитывая реальную угрозу масштабного заражения требую усилить соответствующими службами дезинфекцию всех мест улиц и площадей массового скопления людей.

Мои требования и предписания продиктованы заботой о здоровье каждого горожанина и санитарно-эпидемиологическом благополучии в городе. Поэтому обращаюсь к сознанию и ответственности всех алматинцев. Здоровье общества зависит от соблюдения каждым из нас мер личной безопасности, - заключил санврач.

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