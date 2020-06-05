Мэр Миннеаполиса заплакал перед гробом погибшего Джорджа Флойда

Присутствовавшие молчали 8 минут 46 секунд.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в ходе церемонии прощания с погибшим от рук полицейских афроамериканцем Джорджем Флойдом расплакался перед его гробом, сообщает zakon.kz.

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как глава города встал на одно колено и заплакал.

По информации Life.ru, при этом на прошедшем в Миннеаполисе мероприятии присутствовали представители различных органов власти, голливудские звёзды и просто неравнодушные жители.

Imagine being someone that actually knew and cared about George Floyd and seeing this in person pic.twitter.com/lAyXZjmibR — Neizan (@PMDawnStan) June 4, 2020

В какой-то момент службы все присутствовавшие погрузились в тишину и молчали 8 минут 46 секунд. Именно столько офицер полиции прижимал голову Флойда к земле коленом.

На фоне гибели Флойда в США начались акции протеста, которые переросли в беспорядки. Массовые шествия продолжаются уже десятые сутки. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны: в Лондоне, Афинах и Вене.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!