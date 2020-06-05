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Мэр Миннеаполиса заплакал перед гробом погибшего Джорджа Флойда

Присутствовавшие молчали 8 минут 46 секунд.

Фото : РБК5 июня 2020, 13:54

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в ходе церемонии прощания с погибшим от рук полицейских афроамериканцем Джорджем Флойдом расплакался перед его гробом, сообщает zakon.kz.

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как глава города встал на одно колено и заплакал.

По информации Life.ru, при этом на прошедшем в Миннеаполисе мероприятии присутствовали представители различных органов власти, голливудские звёзды и просто неравнодушные жители.

В какой-то момент службы все присутствовавшие погрузились в тишину и молчали 8 минут 46 секунд. Именно столько офицер полиции прижимал голову Флойда к земле коленом.

На фоне гибели Флойда в США начались акции протеста, которые переросли в беспорядки. Массовые шествия продолжаются уже десятые сутки. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны: в Лондоне, Афинах и Вене.


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