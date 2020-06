Мэр Миннеаполиса заплакал перед гробом погибшего Джорджа Флойда

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в ходе церемонии прощания с погибшим от рук полицейских афроамериканцем Джорджем Флойдом расплакался перед его гробом, сообщает zakon.kz.

По информации Life.ru, при этом на прошедшем в Миннеаполисе мероприятии присутствовали представители различных органов власти, голливудские звёзды и просто неравнодушные жители.

