В Казахстане появилась новая "валюта" 

Депозиты теряют привлекательность из-за невысокой годовой ставки и девальвации.

В связи с нестабильностью мировой экономики многие казахстанцы ищут надежный способ сохранить деньги. Zakon.kz рассказывает, во что вкладываться, чтобы не потерять сбережения.

В начале недели многих заинтересовала новость о появлении на табло одного из обменников Нур-Султана новой "валюты". Оказалось, что "Венский кв. м" — это квадратный метр коммерческой недвижимости в известном ЖК "Венский Квартал" в столице.

За реализацию отвечает ЖСК, поэтому сейчас его стоимость ниже средней цены на рынке — 344 440 тг. Получается, купив его, вы уже получаете преимущество. А какие плюсы у других объектов инвестиций?

Депозиты теряют привлекательность из-за невысокой годовой ставки и девальвации. Вряд ли можно думать о сохранности, а тем более о увеличении сбережений.

Покупка иностранной валюты может быть выгоднее, однако, в текущих условиях, валюты лишены стабильности. Трудно угадать, что будет расти, а что терять в стоимости — и тогда эффект становится противоположным цели.

Остается недвижимость: это надежнее, но есть нюансы. Купленную квартиру не всегда получится быстро и выгодно продать. А сдача в аренду ведет к расходам на клининг и ремонт, и увеличению срока окупаемости чуть ли не до 15 лет.

Зато коммерческая недвижимость окупается всего за 5-7 лет. Большая арендная плата и минимум расходов делают ее самым привлекательным объектом вложений. А в ЖК "Венский Квартал" у такой недвижимости есть и дополнительное преимущество: выгодное расположение означает стабильный поток потенциальных клиентов бизнеса и заинтересованных арендаторов.

Все эти факты свидетельствуют в пользу инвестиций в коммерческую недвижимость в ЖК "Венский Квартал". Сейчас это самое надежное средство сохранить и даже приумножить свои сбережения в условиях нестабильной экономики.

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