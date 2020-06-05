Еще 90 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Итого выздоровевших в Казахстане - 6696.
Фото : inform.kz5 июня 2020, 14:08
Еще 90 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.
город Алматы - 17,
город Шымкент - 6,
Актюбинская область - 4,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 1,
Северо-Казахстанская область - 4,
Костанайская область - 5,
Атырауская область - 31,
Туркестанская область - 6,
Карагандинская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане - 6696.
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