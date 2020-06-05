Еще 90 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане 

Итого выздоровевших в Казахстане - 6696.

Еще 90 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.

город Алматы - 17,

город Шымкент - 6,

Актюбинская область - 4,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 1,

Северо-Казахстанская область - 4,

Костанайская область - 5,

Атырауская область - 31,

Туркестанская область - 6,

Карагандинская область - 12.

Итого выздоровевших в Казахстане - 6696.

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