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Еще 90 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане 

Итого выздоровевших в Казахстане - 6696.

Фото : inform.kz5 июня 2020, 14:08

Еще 90 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.

город Алматы - 17,
город Шымкент - 6,
Актюбинская область - 4,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 1,
Северо-Казахстанская область - 4,
Костанайская область - 5,
Атырауская область - 31,
Туркестанская область - 6,
Карагандинская область - 12.

Итого выздоровевших в Казахстане - 6696.


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