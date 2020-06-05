Межрегиональная преступная группа закладчиков наркотиков обезврежена в ВКО

Преступники специализировались на распространении психотропного вещества "скорость".

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО в результате длительной разработки пресечена деятельность организованной группы, причастной к распространению психотропного вещества "скорость", сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе областного ДП, с июня текущего года по всей республике проводиться оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора-2020", в рамках которой была выявлена особо крупная партия "синтетики".

Оперативниками пресечена особа крупная партия синтетических наркотиков в двух регионах страны - Усть-Каменогорске и Алматы. Установлено, что в Усть-Каменогорске 4 подельников в возрасте от 20 до 45 лет посредством интернет-ресурсов, бесконтактным способом реализовывали психотропные вещества, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Разработанная схема сбыта позволяла преступной группе длительное время оставаться вне поле зрения правоохранительных органов, так как сбытчики ни с кем из потенциальных покупателей не контактировали напрямую. Связь поддерживали с помощью социальных сетей, где путем закладок оставляли очередную дозу для реализации.

Еще двоих фигурантов 27 и 36 лет удалось задержать совместно с коллегами Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК и ДП Алматы. Установлено, что именно они являются основными организаторами и поставщиками психотропных веществ в городе Усть-Каменогорски в другие регионы страны. В преступной наркогруппе подозреваются 6 человек.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось изъять из незаконного оборота около 6 килограмм "синтетики", и не допустить в реализацию более 19 000 разовых доз. По оперативным данным, стоимость изъятых наркотиков на черном рынке может составлять около 190 миллионов тенге, - отметил полковник полиции Сагат Мадиев.

Проводится досудебное расследование по статье 297 ч.3 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Четверо подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания города Усть-Каменогорска. Еще двое фигурантов будут этапированы на восток страны.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!