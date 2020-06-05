Казахстан не проводит проверки на границе с Кыргызстаном

В данное время наблюдается скопление автотранспортных средств. Это связано с началом сезона плодоовощной продукции, возобновлением торговли с КНР.

Про информации Комитета госдоходов, для защиты экономических интересов государства и снижения теневого оборота товаров с начала 2019 года на границе со странами ЕАЭС осуществляется мониторинг перемещаемых грузов, передает zakon.kz.

Выявлено оформление 10,3 тыс. товаросопроводительных документов на подставных лиц и банкротов, более 13 тыс. фактов лжетранзита. Только по результатам 1 квартала из заявленных в качестве транзита через РК в РФ 17% грузов осталось в РК. Такой теневой оборот товаров наносит урон бюджету и ставит в не равные конкурентные условия отечественный бизнес. Все эти факты доведены до сведения компетентных органов Кыргызской Республики, - сообщили в комитете.

Как отмечается, в течение 2019-2020 годов был ряд встреч на уровне компетентных органов и правительств в двустороннем формате, на площадках ЕАЭС и ВТО.

В феврале текущего года обсуждена необходимость взаимодействия в вопросах снижения теневого оборота товаров путем обмена предварительной информацией по перемещаемым грузам, использования навигационных замков и имеющихся данных в информационных системах двух стран. Это способствовало бы организации цивилизованной торговли и увеличению доходов бюджетов обоих государств. Однако Протокол встречи не был подписан кыргызской стороной, направленная по почте версия осталась без ответа, - пояснили в ведомстве, заметив, что вместо конструктивного диалога со стороны Кыргызских партнеров идет намеренное обострение ситуации на границе и провокация с целью признания торговым барьером внутреннего налогового администрирования в РК.

По информации КГД, в данное время наблюдается скопление автотранспортных средств. Это связано с началом сезона плодоовощной продукции, возобновлением торговли с КНР и приостановлением работы 5 автомобильных пунктов пропуска в связи COVID-19. То есть интенсивность перемещаемых автотранспортных средств стала превышать скорость прохождения пунктов пропуска.

3 июня 2020 года для установления причин скопления на АПП "Карасу" и АПП "Актилек-автодорожный" проведена рабочая встреча представителей Республики Казахстан и Кыргызской Республики. Хронометраж контрольных процедур показал, что прохождение двух сопредельных пунктов пропуска заняло 30-35 минут, из них сканирование документов для налогового контроля РК 3 минуты. При этом Кыргызская сторона в момент проведения хронометража утверждала, что после сдачи ПЦР тестов водители выпускаются в РК без ожидания результатов, лишь заполнив анкету. В этой связи возникает вопрос – зачем это делать на пункте пропуска? – отметили в КГД.

Указывается, что казахстанской стороной данный тест проводится за пределами пунктов пропуска, чтобы не создавать очередь на границе.

Кроме того, недовольство водителей Кыргызстана вызывают действия группы лиц, так называемых "толкачей", представляющих услуги прохождения без очереди по встречной полосе.

На сегодня с учетом увеличения потока, в сутки границу пересекают порядка 200 грузовых авто транспортных средств и столько же иных. Время прохождения на Казахстанском участке границы грузовыми АТС с учетом сканирования товаро-транспортных накладных составляет 15-20 минут.

Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, еще раз призываем Кыргызскую сторону принять совместные меры по организации цивилизованной торговли и сокращения теневого оборота в интересах бюджетов и бизнеса. Без принятия совместных мер решение данного вопроса является невозможным, - сказали в комитете.

По его данным, вчера на заседании ЕЭК были обсуждены данные вопросы с участием вице-премьера КР Э. Асрандиева, который согласился с необходимостью создания совместной рабочей группы.

По всем возникающим вопросам рекомендуем обращаться в Контакт – центр Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан через единый номер "1414".

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