В Экибастузе мужчины избили охранников ТД, не пустивших их без масок

Ведется расследование по факту хулиганства.

В Экибастузе избили охранников торгового дома, передает zakon.kz.

Видео инцидента распространяют в соцсетях. На кадрах видна массовая драка, одного из охранников избивали группой. Затем прибыли полицейские.

видео: ekibas_v_teme

В пресс-службе ДП Павлодарской области сообщили, что это произошло 3 июня около 19.30 часов. Данный факт зарегистрирован в УП города Экибастуза, проведена проверка.

Установлено, что 3 числа по улице Машхур Жусупа произошел конфликт между охранниками Торгового дома и покупателями из-за отсутствия медицинской маски у одного из покупателей. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК Республики Казахстан - хулиганство. Участники конфликта установлены, проводятся следственные действия, - отметили в ведомстве.

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