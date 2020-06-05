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Тренер "Аль-Айна" сделал заявление о судьбе Исламхана в команде

За клуб из ОАЭ Исламхан сыграл 10 матчей.

Фото : ФК "Кайрат"5 июня 2020, 14:46

Главный тренер футбольного клуба из ОАЭ "Аль-Айна" Педру Эмануэл сделал официальное заявление по составу команды на будущий сезон, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы клуба, наставник хочет видеть капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана в составе на следующий год.

Главный тренер рекомендовал предложить Исламхану некоторые варианты, если переговоры с игроком зашли в тупик. Если Исламхан покинет команду, то тренеру понадобится полузащитник, - сообщили в клубе.

Добавим, что за клуб из ОАЭ Исламхан сыграл 10 матчей, забил один гол и отдал 3 голевых паса. Нынешний контракт казахстанца с клубом из ОАЭ завершается 30 июня. По слухам, казахстанский футболист интересен клубам из России и Италии.


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