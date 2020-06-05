Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

Вероятность шторма 80-100 %.

Штормовое предупреждение объявлено 5 июня в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

Ночью в Карагандинской области ожидается местами на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Ожидается ветер северо-восточный, местами порывы 15-20 м/с. Ночью местами ожидаются гроза, град. В Караганде ожидается ветер северо-восточный, ночью порывы 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. В Петропавловске ночью ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.

Ночью в Акмолинской области местами ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.

В Костанайской области местами ожидается на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный местами 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.

В Семее ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается местами гроза, днем ветер западный с переходом на северо-восточный, местами порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидаются сильная жара 38 градусов, пыльная буря. Ветер северо-западный, местами порывы 15-20 м/с. В Актау во второй половине дня ожидаются гроза, вечером ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

В Атырауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, северный при грозе 15-20 м/с, на юге сильная жара 35 градусов.

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Шымкенте днем ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Туркестане днем ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Кызылординской области на юге ожидается сильная жара 40 градуса. 5 июня ожидаются ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами пыльная буря.

Вероятность шторма 80-100 %, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области ночью 6-7 июня ожидаются местами на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.

В Алматинской области на северо-востоке ночью 6-7 июня ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.

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