Когда окончательно решат, отменять ли Олимпиаду в Токио

Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в мире.

Власти Японии намерены заранее решить, насколько реально проводить Олимпийские игры Токио-2020 летом 2021 года, исходя из ситуации с эпидемией коронавируса, передает zakon.kz.

По информации Kyodo, соответствующее заявление сделал один из вице-президентов организационного комитета Тошиаки Эндо.

Отбор атлетов по всем видам спорта к марту 2021 году будет серьезным вызовом. Оргкомитет должен будет принять какое-то решение, учитывая ситуацию в то время, - сказал Эндо, депутат и бывший олимпийский министр, на встрече в своей либерал-демократической партии.

Его комментарии стали первым публичным заявлением от члена оргкомитета о сроках, когда будет принято окончательное решение о том, получится ли провести Токийскую Олимпиаду, или ее придется отменить.

Олимпиада и Паралимпийские игры, которые первоначально были запланированы на это лето, были отложены в марте после того, как спортсмены и национальные олимпийские комитеты выразили опасения по поводу коронавируса, и ряд квалификационных соревнований пришлось отменить.

В свою очередь, в Международном олимпийском комитете намерены решить вопрос проведения или отмены Олимпиады уже осенью этого года.

По информации австралийских СМИ, глава координационной комиссии МОК указал, что октябрь 2020 года будет критическим периодом для оценки того, сможет ли столица Японии принять соревнования.

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