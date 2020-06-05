WADA может вернуть аккредитацию казахстанской антидопинговой лаборатории

В результате совместных усилий лаборатория вошла в состав кандидатов.

Антидопинговая лаборатория Казахстана вошла в состав кандидатов на восстановление аккредитации Всемирного антидопингового агентства WADA. Об этом на отчетной встрече с населением в режиме онлайн на площадке Службы центральных коммуникаций рассказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент zakon.kz

С 2016 года антидопинговая лаборатория спортсменов была лишена аккредитации WADA. Министерством совместно с Национальным олимпийским комитетом проведена огромная работа по его восстановлению. На сегодняшний день лаборатория перемещена в новое здание площадью 1700 квадратных метров, приобретено современное оборудование, соответствующее высоким стандартам и требованиям WADA. В результате совместных усилий лаборатория вошла в состав кандидатов на восстановление аккредитации WADA, - сообщила она.

Напомним, после нескольких антидопинговых скандалов в Казахстане было ужесточено законодательство по вопросам физической культуры и спорта.

Были усилены административные и дисциплинарные меры наказания в отношении спортсменов, тренеров и руководителей в части дисквалификации, возврата денежного поощрения, жилья выданных призерам Олимпийских игр и других соревнований, прекращения выплаты пожизненного материального обеспечения, лишения спортивного звания и разряда.

Предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 200 МРП лицам, назначившим спортсмену допинг. Определен единый оператор по распределению внебюджетных средств в сфере спорта, - напомнила министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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