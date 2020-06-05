Сертификаты признания НОК РК получили 9 казахстанских спортивных федераций

Данный сертификат является основным документом, подтверждающим легитимность спортивной деятельности по развитию вида спорта в Казахстане.

5 июня, казахстанские спортивные федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта получили сертификаты признания Национального Олимпийского комитета Казахстана, передает zakon.kz.

Как сообщает Olympic.kz, генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков в штаб-квартире организации в Нур-Султане вручил сертификаты следующим национальным спортивным федерациям: РОО "Казахстанская Федерация гольфа", ОЮЛ "Ассоциация этноспорта Республики Казахстан" (по виду спорта: Теңге ілу) и РОО "Казахстанская федерация текбола".

Еще пять федераций получат официальный документ в филиале НОК в Алматы: РОО "Kazakhstan Fullcontact Karate Organization", РОО "Федерация Мейбукан Годзю-рю карате-до", ОО "Казахстанская Национальная Федерация пауэрлифтинга", ОЮЛ "Парусный Спорт Казахстана". Признание получили также ОО "Федерация спортивного рыболовства" и РОО "Qazaq Cybersport Federation".

Как отметил Андрей Крюков, сертификат о признании спортивных федераций является основным документом, подтверждающим легитимность спортивной деятельности по развитию вида спорта в Казахстане. В целях безопасности такое мероприятие приходится проводить в закрытом формате, но мы понимаем, что для спортивных федераций это большое и торжественное событие.

НОК продолжает функционировать в рабочем режиме несмотря на то, что многие сотрудники по-прежнему работают в дистанционном формате. Это необходимо для обеспечения жизнеспособности наших федераций, а также национальных сборных команд. Приоритетной задачей после снятия режима ЧП было вернуть атлетов к тренировкам, что мы сделали с начала этой недели. Но этому предшествовали недели подготовительной работы Оперативного штаба НОК совместно с федерациями. Помимо требований к спортивным базам, установленных Главным санитарным врачом страны, НОК разработал дополнительные регламенты, которые позволяют минимизировать риски заражения КВИ. Добавлю, что спортивные базы, аккредитованные НОК, допускаются к проведению тренировочных процессов только при полном соблюдении санитарно-дезинфекционного режима, сборы проходят на условиях полной изоляции спортсменов, – добавил Андрей Крюков.

Согласно Закону РК "О физической культуре и спорте" наличие у федерации признания Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан является одним из условий прохождения процедуры отраслевой аккредитации в Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан, что наделяет федерации правомочиями по развитию вида спорта на территории Республики Казахстан.

Ранее сертификаты признания НОК РК были выданы 72 национальным спортивным федерациям по олимпийским и неолимпийским видам спорта. С полным списком спортивных федераций, получивших сертификаты признания НОК РК, вы можете ознакомиться на сайте Национального Олимпийского комитета Казахстана.

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