При странных обстоятельствах пропал житель Павлодара

В последнем телефонном разговоре с супругой мужчина сообщил, что скоро будет дома.

Шестые сутки волонтеры павлодарской поисковой группы VITA совместно с сотрудниками полиции и родными разыскивают без вести пропавшего Жаната Жунусова, сообщает zakon.kz.

По информации Sputniknews.kz, тридцатидвухлетний мужчина пропал при неизвестных обстоятельствах в ночь на 28 мая в пригородном поселке Ленинский.

Последний раз его видели там же, около магазина "24 часа". В разговоре с супругой он сообщил, что скоро будет дома, после чего его мобильный был отключен.

Волонтеры просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, незамедлительно сообщить по указанным номерам телефонов.

На четвертый день поисков Жаната Жунусова, как сообщили поисковики, были задействованы 14 сотрудников Северного отдела полиции Павлодара, которые совместно с волонтерами разделились на группы и прочесывали каждую улицу, проверяли каждый дом в надежде найти мужчину.

Родственники сообщают, что, возможно, он находится в Павлодаре, и очень надеются, что он жив. Поиски пропавшего продолжаются.

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