При странных обстоятельствах пропал житель Павлодара
В последнем телефонном разговоре с супругой мужчина сообщил, что скоро будет дома.
Шестые сутки волонтеры павлодарской поисковой группы VITA совместно с сотрудниками полиции и родными разыскивают без вести пропавшего Жаната Жунусова, сообщает zakon.kz.
По информации Sputniknews.kz, тридцатидвухлетний мужчина пропал при неизвестных обстоятельствах в ночь на 28 мая в пригородном поселке Ленинский.
Последний раз его видели там же, около магазина "24 часа". В разговоре с супругой он сообщил, что скоро будет дома, после чего его мобильный был отключен.
Волонтеры просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, незамедлительно сообщить по указанным номерам телефонов.
На четвертый день поисков Жаната Жунусова, как сообщили поисковики, были задействованы 14 сотрудников Северного отдела полиции Павлодара, которые совместно с волонтерами разделились на группы и прочесывали каждую улицу, проверяли каждый дом в надежде найти мужчину.
Родственники сообщают, что, возможно, он находится в Павлодаре, и очень надеются, что он жив. Поиски пропавшего продолжаются.
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Внимание!!! Павлодар!! Пропал мужчина! Помогите найти! @poiskoviki_pavlodara_vita #спешитеделатьдобро #казахстан#аксу#экибастуз#павлодар#14регион#оопоисковикигородапавлодара#ВИТА#VITA#поискВита ⠀ ❗Наши страницы:⠀ ✔️г. Павлодар @poiskoviki_pavlodara_vita ⠀ ✔️г. Аксу ⠀ @poiskoviki_aksu_vita⠀ ✔️г. Экибастуз⠀ @poiskoviki_ekibas_vita⠀ ✔️Казахстан ⠀ @poiskoviki_kazakhstana_vita
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