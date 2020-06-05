В Шымкенте участник ДТП оскорбил полицейского и сорвал с него погон

По факту ведется досудебное расследование.

В Шымкенте водитель, ставший участником ДТП, оскорбил полицейского и сорвал с него погон, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, инцидент произошел 27 мая 2020 года. Тогда на пересечении улиц Аргынбекова и Жибек жолы произошло ДТП с участием автомобиля Subaru.

Прибывшие на место происшествия полицейские усомнились в трезвости 41-летнего водителя и усадили его в свой служебный автомобиль, чтобы доставить в наркологический диспансер на медицинское освидетельствование.

По пути мужчина выражался нецензурной бранью в адрес полицейского, исполнявшего свои служебные обязанности, и сорвал его погон. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 378 УК РК “Оскорбление представителя власти”.

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