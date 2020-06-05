Муж и жена платят каждый за себя более 30 лет

Дележка касается даже яиц в холодильнике.

Пожилые супруги в Северном Китае в браке уже более 30 лет. Они привлекли внимание пользователей после того, как рассказали о разделении финансов в семье. Об этом пишет Global Times, передает zakon.kz.

Так, даже после регистрации брака оба настаивали на том, чтобы каждый из них отвечал за свои ежедневные расходы. Дележка дошла даже до яиц в холодильнике.

Мы готовим по очереди и не можем пользоваться кухонными принадлежностями друг друга. Иногда после готовки жена подозревает, что я украл ее яица, - сказал мужчина.

Подобное разделение вызвало серьезные дебаты в китайской соцсети Sina Weibo. Аккаут "Sina Video" запустил онлайн-опрос на эту тему. Более 100 тысяч пользователей (83%) проголосовали против такого образа супружеской жизни.

Я согласен с тем, чтобы делить счет во время свиданий, но почему я должен делать это после женитьбы? Если пара не может объединиться, это означает, что они не подходят друг другу, - написал один из пользователей.

Многие согласились с ним. Некоторые комментаторы заметили, что они не против разделения финансов в некоторых ситуациях.

В путешествиях муж может оплатить проживание и транспорт, а жена - расходы на развлечения, - отметил один из комментаторов.

Женщина, вышедшая замуж в прошлом месяце, рассказала The Global Times, что поддерживала раздельную оплату в те времена, когда она только встречалась с будущим мужем.

Но если бы он попросил делить финансы после того, как мы поженились, я бы почувствовала, что он ненадежен, и передумала бы проводить остаток своей жизни с этим человеком, - сказала она.

26-летняя женщина по фамилии Сяо, вышедшая замуж в 2019 году, не согласна с тем, что мужчина должен платить за все. По ее словам, разделение финансового бремени поможет избежать конфликтов.

У меня есть возможность оплачивать свои собственные счета и вносить вклад в семью, так почему бы не делать это? Это символ того, что я финансово независимая женщина и не потеряла свой статус, - сказала она изданию.

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