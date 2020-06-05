Как в условиях карантина проходят пятничные молитвы в Алматы

Людям измеряют температуру, просят быть в масках и соблюдать дистанцию.

30 мая главный санврач Алматы разрешил открыть мечети в городе. Но при условии, что коллективных молитв не будет и будут соблюдаться меры для недопущения распространения коронавируса. Корреспонденты zakon.kz съездили в мечети, чтобы посмотреть, как в условиях карантина молятся мусульмане.

В Центральной мечети Алматы у входа висят санитайзеры, рядом как правило объявление, что коллективные молитвы пока под запретом.

Здесь, как и везде, ограничили число посетителей: внутри одновременно могут находиться не более 30 человек. Людей просят пользоваться антисептиком, соблюдать дистанцию и находиться внутри не более 15 минут. Кроме того, прежде чем впустить, им измеряют температуру.

В женской половине мечети традиционно меньше людей. Женщины, как и мужчины быстро молятся и уходят. Для каждой из них установлена разметка, благодаря которой они должны стоять в полутора метрах друг от друга.

То же самое касается и мужской половины мечети.

Здесь каждый день проводится дезинфекция. Специально обученные сотрудники обрабатывают ковры, согласно графику.

Мечети закрыли 19 марта. Первое время сюда приходили алматинцы, хотевшие помолиться внутри. Сотрудники объясняли причину, по которой это сделать нельзя, прихожане относились с пониманием, говорит главный имам Центральной мечети Еркинбек Шокай.

И вот 30 мая, когда их разрешили открыть, был наплыв молодоженов, которые хотели провести обряд бракосочетания. Потом эта волна стала спадать.

Мы там поставили стулья на расстоянии не менее полутора метров. Там находится только один сотрудник - имам. Мы разрешаем заходить туда молодоженам и свидетелям, всего четыре человека. Обряд бракосочетания длится где-то 5-10 минут, - говорит Еркинбек Шокай.

Во время ЧП имамы выезжали на похоронный обряд "Жаназа". Но они читали молитву только под открытым небом.

Разрешили присутствовать только родственникам - 10-15 человек. Мы постоянно объясняли, что сейчас карантин и мы не должны собираться больше 15 человек. По мере возможностей они соблюдали это ограничение.

Среди них были имамы, которые выезжали на похороны людей, умерших от коронавируса.

Правила там такие: медработники готовили тело к "Жаназе", между имамом и телом было расстояние не менее пяти метров. На кладбище наши имамы и родственники не были близки к усопшему. Медработники сами хоронили, - рассказал главный имам.

У входа в мечеть Байкен тоже установлены санитайзеры, людям измеряют температуру, просят быть в масках и соблюдать дистанцию.

Прихожан, которых еще не впустили внутрь много - сегодня все-таки пятница. Охранник объясняет, что коллективные молитвы под запретом, внутри могут находиться максимум 30 прихожан, придется ждать.

Для тех, у кого нет масок, постелили ковры, чтобы они могли молиться под открытым небом. Некоторые не могут долго ждать - приехали с работы во время обеденного перерыва - и читают намаз на улице.

Женщин, пришедших в мечеть, как водится, мало. На втором этаже здания есть огромная женская половина, но ее закрыли на время карантина и выделили малый зал.

У нас в мечети большая территория: есть женский, мужской залы, есть залы омовения, комната для чтения Корана, комната для "неке". Все эти объекты мы дезинфицируем. В день один раз. У нас есть люди, которые ответственны за это. Мы дезинфицируем именно те места, куда приходят люди и читают намаз, - объяснил главный имам мечети Байкен Данияр Жумабаев.

Имамы этой мечети тоже выезжали на религиозные обряды. Например, обряды бракосочетания проводили дома, но с ограничениями: не более четырех человек - только молодожены и свидетели.

Тем не менее, когда мечеть открылась, в первый день зарегистрировали сразу семь браков. Но имам связывает это не только с открытием мечетей, повлиял и другой фактор - это была суббота, обычно в выходные дни регистрируют больше браков. Во второй день зарегистрировали один брак, а вот 1 июня зарегистрировали четыре брака.

Сотрудники мечетей, как и все организации, сейчас сильно зависят от постановлений санитарного врача. Они носят маски, перчатки, измеряют температуру, словом, делают все, чтобы не допустить заражения коронавирусом.

В случае, если в Алматы усилят карантинные меры и закроют мечети, сотрудники продолжат работать в том же режиме: будут так же проветривать помещения, дезинфицировать и использовать средства защиты. На это у мечетей есть деньги, но им могут помогать обычные прихожане и спонсоры, которым имамы очень благодарны.

Айтурган Азимжанова, Данияр Кунафин, Алматы

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