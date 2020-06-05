Сколько могут находиться в Казахстане иностранцы

Учет иммигрантов осуществляется по документам, удостоверяющим личность.

Постановлением Правительства РК от 2 июня 2020 года внесены изменения в Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан, передает zakon.kz.

В частности, говорится, что разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан заканчивается:

- для иммигрантов, прибывших в Республику Казахстан в порядке, не требующем получения визы, – по истечении тридцати календарных дней со дня пересечения Государственной границы РК;

- для граждан государств-участников Евразийского экономического союза – по истечении девяноста календарных дней со дня пересечения Государственной границы Республики Казахстан;

- для иммигрантов, прибывших на основании визы на въезд в Республику Казахстан, – по истечении срока визы;

- для граждан государств, с которыми у Республики Казахстан имеются ратифицированные международные договоры, определяющие иные сроки пребывания, – по истечении сроков, указанных в этих договорах;

- для иммигрантов, оформивших разрешение на временное проживание, – по истечении срока действия данного разрешения;

- для иммигрантов, привлечённых к административной ответственности за ранее допущенные нарушения срока пребывания в Республике Казахстан, – по истечении пятнадцати дней после вынесения решения о привлечении к административной ответственности;

- для иммигрантов, осужденных за совершение уголовного правонарушения, – по истечении десяти календарных дней после отбытия наказания или освобождения от наказания, за исключением случаев их выдворения на основании решения суда;

- для иммигрантов, постоянно проживавших в Республике Казахстан и оформивших документы на выезд из Республики Казахстан за границу на постоянное место жительства, – в течение тридцати календарных дней после оформления документов;

- для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке сообщили о совершении в отношении них деяний, признаваемых в соответствии с Уголовным кодексом РК тяжким или особо тяжким преступлением, – в течение тридцати календарных дней после рассмотрения заявления в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством республики;

- для иммигрантов, осужденных по приговорам судов Республики Казахстан условно к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также условно-досрочно освобожденных, – по истечении пятнадцати календарных дней после завершения срока назначенного наказания либо не отбытой части наказания;

- для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке признаны потерпевшими или свидетелями по уголовным делам о таких преступлениях, – срок пребывания продлевается на период, необходимый для расследования уголовного дела, но не более чем на девяносто календарных дней;

- в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях социального, природного, техногенного характера и введении чрезвычайного положения

в связи с реальной угрозой стихийного бедствия или крупномасштабной аварии (катастрофы), а также нарушениях графика работы транспорта) – срок пребывания продлевается на период, необходимый для организации выезда, но не более, чем на тридцать календарных дней.

Учет иммигрантов, проживающих или работающих на арендованных у РК территориях, производится в информационной системе миграционной службы (ИС МП) при выезде за пределы арендуемой территории на основании документов, удостоверяющих личность, и регистрации по месту жительства на арендуемой территории. Датой въезда в Республику Казахстан при этом является дата выезда за пределы арендуемой территории.

Учет иммигрантов осуществляется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также КНБ РК, поступающей из пунктов пропуска через Государственную границу республики.

Принимающие лица информируют органы внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия.

Учет иммигрантов осуществляется по документам, удостоверяющим личность.

При этом разрешение на временное проживание оформляется на основании обращений:

1) физических лиц, к которым иммигранты прибыли с целью воссоединения семьи;

2) физических и юридических лиц, заключивших с иммигрантом в установленном законодательством порядке трудовой договор;

3) организаций образования, реализующих образовательные программы общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в том числе по организованным программам обмена обучающихся и прохождения подготовительных курсов, зачисливших иммигрантов на очную форму обучения;

4) организаций здравоохранения, в которых иммигранты находятся на стационарном лечении;

5) религиозных организаций, в которых иммигранты в установленном законодательством порядке осуществляют миссионерскую деятельность;

6) местных исполнительных органов – иммигрантам, прибывшим с целью осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан (бизнес-иммигрантам).

Разрешение на временное проживание оформляется на период, не превышающий срока действия национального паспорта иммигранта.

Разрешение на временное проживание оформляется с внесением соответствующей информации в единой информационной системе «Беркут» (ЕИС «Беркут») с выдачей разрешения на временное проживание иммигранта.

Иммигрантам, в отношении которых имеется оформленное в установленном законодательством РК порядке в области миграции населения разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, разрешение трудовому иммигранту, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется на срок действия данного разрешения.

Иммигрантам, которым в соответствии с законодательством РК в области миграции населения и/или международными договорами, ратифицированными Казахстаном, не требуется получения разрешений, указанных в части четвертой настоящего пункта, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется на один год с возможностью ежегодного продления, но не может превышать срока действия трудового договора или гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг).

Иммигрантам, прибывшим в Казахстан из стран, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, с целью осуществления деятельности в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется на один год с возможностью ежегодного продления, но не может превышать срока действия трудового договора или гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг).

Инвестиционным резидентам МФЦА, прибывшим из государств, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству администрации МФЦА на один год

с возможностью ежегодного продления, но не более пяти лет. При этом, срок действия разрешения на временное проживание членов семьи инвестиционного резидента не может превышать срока действия разрешения на временное проживание инвестиционного резидента.

Иммигрантам, прибывшим с целью получения образования, профессиональной подготовки и (или) стажировки, разрешение на временное проживание оформляется на один год, но не может превышать срока обучения, учебной практики или стажировки.

Иммигрантам, прибывшим в Республику Казахстан с целью воссоединения семьи, разрешение на временное проживание оформляется

по ходатайству приглашающих лиц на сроки, предусмотренные законом «О миграции населения».

Иммигрантам, находящимся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству (медицинской справке) организации здравоохранения на период, необходимый для лечения.

Учет лиц, ищущих убежище, и беженцев оформляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о беженцах.

Бизнес-иммигрантам, прибывшим из государств, заключивших с РК международные договора, ратифицированные Республикой Казахстан, о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также членам их семьей разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству местного исполнительного органа на один год с возможностью ежегодного продления, но не более трех лет.

Иммигрантам, осуществляющим в установленном законодательством порядке миссионерскую деятельность, разрешение на временное проживание оформляется по ходатайствам религиозных организаций, зарегистрированных в Республике Казахстан, на указанный в ходатайстве срок, но не более одного года.

От получения разрешения на временное проживание освобождаются иммигранты:

прибывшие с визой Республики Казахстан;

обладающие дипломатическим или служебным паспортом;

не достигшие 16-летнего возраста.

При перемене иммигрантом временного места жительства в Республике Казахстан принимающее лицо в течение трех рабочих дней уведомляет об этом органы внутренних дел.

Иммигрантам, обратившимся в органы внутренних дел за разрешением на постоянное проживание в Республике Казахстан, оформляется разрешение

на временное проживание на период, необходимый для рассмотрения ходатайства, но не более, чем на девяносто календарных дней.

При этом граждане Австралийского Союза, Соединенных Штатов Америки, Австрийской Республики, Королевства Бахрейн, Королевства Бельгия, Республики Болгария, Объединенных Арабских Эмиратов, Святого Престола Ватикан, Социалистической Республики Вьетнам, Федеративной Республики Германия, Греческой Республики, Королевства Дания, Новой Зеландии, Японии, Государства Израиль, Республики Ирландия, Республики Исландия, Королевства Испания, Республики Индонезия, Итальянской Республики, Канады, Государства Катар, Республики Кипр, Республики Колумбия, Республики Корея, Государства Кувейт, Латвийской Республики, Литовской Республики, Княжества Лихтенштейн, Великого Герцогства Люксембург, Венгрии, Малайзии, Республики Мальта, Соединенных Штатов Мексики, Княжества Монако, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегия, Султаната Оман, Республики Польша, Португальской Республики, Румынии, Королевства Саудовская Аравия, Республики Сингапур, Словацкой Республики, Республики Словения, Королевства Таиланд, Турецкой Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Филиппины, Финляндской Республики, Французской Республики, Республики Хорватия, Чешской Республики, Республики Чили, Швейцарской Конфедерации, Королевства Швеция и Эстонской Республики въезжают в Республику Казахстан и выезжают из Республики Казахстан без виз, если период их пребывания в Республике Казахстан не превышает тридцати календарных дней с момента пересечения Государственной границы Республики Казахстан, суммарно девяносто календарных дней в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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