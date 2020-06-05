Скончался актер Михаил Кокшенов

Он известен своими яркими, характерными ролями в фильмах "Женя, Женечка и "Катюша", "Спортлото 82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы" и многих других.

Актер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 82 лет, сообщает zakon.kz.

Умер Миша Кокшенов. Светлая память!, - написала поэт Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.

Первой крупной работой актера стала роль Захара в фильме Михаила Мотыля "Женя, Женечка и Катюша", но настоящая известность настигла его благодаря комедии "Не может быть!" Леонида Гайдая. В 1978 году Кокшенову довелось сняться в мюзикле Леонида Винихидзе "31 июля". Это был единственный опыт актера в музыкальном фильме, однако именно он во многом определил дальнейшее амплуа Михаила. После выразительной роли шута за ним закрепился юмористический образ, что только подтвердилось выходом популярной комедии "Спортлото-82". Сам актер смеялся по этому поводу: мол, дураков играть намного сложнее, нежели умных. Впоследствии Михаил не раз признавался, что его кумиром является легендарный Савелий Крамаров, у которого он учился работать в комедийном жанре.

Обычно при упоминании имени Кокшенова у широкой аудитории возникают ассоциации с фильмами Гайдая, ведь именно эти работы стали горячо любимыми как среди зрителей, так и у самого артиста. Девяностые годы положили начало режиссерской карьере Михаила Михайловича. Он снял более десяти фильмов, в некоторых из которых также исполнял роли. Например, в ленте "Русский бизнес" он предстал в образе "нового русского" Ивана. Именно эта картина оказалась последним отечественным проектом Савелия Крамарова. Стоит отметить, что в картинах Кокшенова играли самые знаменитые артисты, однако ему удавалось затмевать их всех.

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