Общественница стала советником акима Атырауской области

Им стала Альфия Адиева, руководитель проектного офиса "Атырау адалдык аланы".

Общественница назначена советником акима Атырауской области по вопросам противодействия коррупции, передает zakon.kz.

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Аким области Махамбет Досмухамбетов назначил внештатного советника по вопросам противодействия коррупции. Им стала Альфия Адиева, руководитель проектного офиса "Атырау адалдык аланы", сообщили в пресс-службе акима области.



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Работа проектного офиса "Атырау – адалдық алаңы" началась в 2019 году. Миссией проекта является искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий для граждан, осуществление общественного контроля, формирование антикоррупционной культуры.

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Глава региона пожелал Альфие Адиевой успехов в работе, отметим важность поднимаемых вопросов по противодействию коррупции. На сегодня эта важная задача государства. Аким области подчеркнул важность формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции.



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Альфия Адиева выпускница Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова, долгие годы работала сфере СМИ.

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