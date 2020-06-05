Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Общественница стала советником акима Атырауской области

Им стала Альфия Адиева, руководитель проектного офиса "Атырау адалдык аланы".

Фото : пресс-служба акима области5 июня 2020, 16:50

Общественница назначена советником акима Атырауской области по вопросам противодействия коррупции, передает zakon.kz.

Аким области Махамбет Досмухамбетов назначил внештатного советника по вопросам противодействия коррупции. Им стала Альфия Адиева, руководитель проектного офиса "Атырау адалдык аланы", сообщили в пресс-службе акима области.



Работа проектного офиса "Атырау – адалдық алаңы" началась в 2019 году. Миссией проекта является искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий для граждан, осуществление общественного контроля, формирование антикоррупционной культуры.

Глава региона пожелал Альфие Адиевой успехов в работе, отметим важность поднимаемых вопросов по противодействию коррупции. На сегодня эта важная задача государства. Аким области подчеркнул важность формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции.



Альфия Адиева выпускница Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова, долгие годы работала сфере СМИ.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты